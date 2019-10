Gambero ritenuto estinto in Sardegna trovato a Serramanna

Non sembrerebbero i comuni gamberi di fiume, bensì austropotamobius pallipes, una specie che in Sardegna si pensava fosse estinta. Questi esemplari sono stati avvistati a Serramanna, precisamente sulle sponde del Rio Leni mentre attraversavano una strada campestre. Risale al 2010 il primo avvistamento nella nostra isola, in provincia di Sassari, e l’anno scorso, sempre dopo un violento temporale come accaduto in questi giorni, a spasso per le campagne di Villacidro. Un operaio edile di Serramanna questo pomeriggio mentre percorreva la strada del fiume ha notato questi insoliti animali e ha deciso di fermarsi per scrutarli meglio. Questo raro crostaceo di acqua dolce vive in fiumi e torrenti ben ossigenati e la sua presenza indica un buono stato di salute del territorio dove abita. Per avere comunque la conferma che si tratti con certezza di austropotamobius pallipes si attende il parere degli esperti.