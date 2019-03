Serramanna, 80 grammi di cocaina nell’auto e 4 etti di marijuana in casa: in manette 62enne

L’hanno fermato ieri sera a Serramanna per un normale controllo alla circolazione. Ma il suo fare sospetto e particolarmente nervoso ha fatto scattare un controllo più approfondito da parte dei carabinieri della Radiomobile della compagnia di Sanluri. Nell’auto erano infatti nascosti 80 grammi di cocaina. La successiva perquisizione in casa ha consentito di trovare dietro un mobile oltre 400 grammi di marijuana e due grammi di cocaina. E’ finito così in manette G.O., 62enne, pregiudicato, di Villacidro. Oggi comparirà davanti al giudice del tribunale di Cagliari per il rito per direttissima.