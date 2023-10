Serramanna, 5 kg di hashish trovati nascosti tra le sterpaglie.

I carabinieri di Serramanna sono intervenuti ieri, insieme ai colleghi della Compagnia di Villacidro, in località Cuccuru. Grazie alla segnalazione di un contadino, i militari hanno rinvenuto ai margini di una strada bianca, sei involucri rivestiti di cellophane, parzialmente occultati tra le sterpaglie, che contenevano 5,1 kg di hashish. Erano stati sicuramente nascosti da qualcuno che a breve sarebbe andato a recuperarli. I carabinieri stanno ora facendo indagini sulla possibile provenienza dello stupefacente, anche se in quell’area non esistono sistemi di videosorveglianza che possano fornir loro un contributo utile. La droga è stata sequestrata in attesa dell’autorizzazione da parte della Procura della Repubblica a distruggere quanto rinvenuto.