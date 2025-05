Questa mattina un operaio ventottenne impiegato nello stabilimento di un’azienda attiva nel settore agricolo-agroalimentare e florovivaistico, con sede lungo la S.S. 387, è rimasto ferito quando il braccio sinistro è rimasto incastrato nel nastro trasportatore su cui stava operando. Il lavoratore, soccorso dal personale dell’azienda e dal 118, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale “G. Brotzu” di Cagliari in codice rosso: è cosciente e non in pericolo di vita.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Dolianova, che hanno avviato i primi accertamenti in collaborazione con i tecnici dello SPRESAL Sardegna, acquisendo le testimonianze dei presenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare l’applicazione delle normative in materia di tutela della salute dei lavoratori.

Le indagini proseguiranno ora a cura dello SPRESAL.