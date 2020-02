Serdiana: armato e col volto coperto tenta il colpo in farmacia, ma fallisce

Armato di pistola e col volto coperto da un passamontagna mimetico, ha fatto irruzione nella tarda serata di ieri, nella farmacia di via Tola a Serdiana. L’uomo, ha intimato ai dipendenti di consegnare l’incasso, ma loro non si sono fatti intimidire e hanno dato l’allarme al 112. Il ladro non ha potuto così fare altro che darsela a gambe.

Alto un metro e ottanta, dal forte accento sardo e dalla corporatura robusta: questi gli elementi in mano agli investigatori di della Compagnia di Dolianova, per risalire all’identità del malvivente, oltre a qualche immagine del sistema di video sorveglianza e le impronte che ha maldestramente lasciato sul bancone.