Brutto incidente questo pomeriggio sulla statale 128 in direzione Senorbì, dove due vetture- per motivi ancora da accertare- si sono scontrate frontalmente.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle ore 16:29, é intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari, distaccamento di Mandas, che ha provveduto ad estrarre due persone dai veicoli coinvolti, affidandole alle cure degli operatori sanitari, ed ha messo in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Per i tre feriti, tutti occupanti dei veicoli coinvolti, il personale sanitario ha poi disposto il trasporto in ospedale in codice rosso, mediante elitrasporto e con due ambulanze.

Sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco ed al personale sanitario, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.