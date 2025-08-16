Restano preoccupanti le condizioni di Luigi Atzeni, il 79enne di Monserrato ustionato durante un incendio divampato sul suo terrazzo in via Casteldoria. L’uomo stava effettuando dei lavori su una guaina quando è scoppiato il rogo. L’uomo è stato avvolto dalle fiamme ed è stato subito trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari con gravi ustioni. A chiamare i vigili del fuoco i vicini, preoccupati dal fumo proveniente dall’abitazione. Sono stati i pompieri a salvare il 72enne portandolo giù con l’auto scala.

Fortunatamente, il loro tempestivo intervento ha evitato che il rogo si propagasse ad altre abitazioni.