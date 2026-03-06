Selegas e Seuni in festa per i 110 anni di Pierina: nata a Nurri ma vissuta a Seuni, ora vive a Quartu Sant’Elena con la figlia.

Il sindaco Alessio Piras: “Festeggiano oggi un traguardo leggendario. Un vanto inestimabile per tutta la Sardegna e una colonna portante della nostra comunità.

Tantissimi Auguri Zia Pierina per i tuoi 110 anni”.

Ha superato la spagnola, il covid, è testimone di come il mondo, la vita di tutti i giorni siano cambiati radicalmente in oltre un secolo in cui guerre, conflitti, carestie hanno preceduto la pace, la rinascita e tutto ciò che, nemmeno lentamente, ha accompagnato l’evoluzione sino ai giorni nostri. È testimone della storia dell’Isola che vanta studi e ricerche per scoprire l’elisir della lunga vita: assieme a lei tanti altri “colleghi” che vantano una torta e tantissime candeline sopra da spegnere, che simboleggiano la longevità dei sardi.