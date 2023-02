Selargius, strade ingoiate dal buio a Su Planu: “Ennesimo blackout, rischiamo di cadere”

Di Paolo Rapeanu



Lampioni spenti in via Boiardo, via Metastasio, via Machiavelli, via De Medici e piazza Boiardo. L’Enel: “L’appalto non è nostro”. E i residenti, per evitare di inciampare, devono utilizzare i flash degli smartphone