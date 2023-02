Scontro frontale fra due auto sulla statale a Villamar, 5 feriti gravi

Cinque feriti gravi, dalle prime notizie che arrivano dagli ospedali dove sono ricoverati sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. E’ il bilancio di un grave incidente avvenuto in serata sulla statale 197 a Villamar, dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. Immediati i soccorsi, con due ambulanze del 118, e l’arrivo sul posto di carabinieri e personale Anas. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore, riaperta quando le vetture sono state rimosse e la carreggiata è stata liberata.