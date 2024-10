Selargius si trasforma in un set cinematografico: arrivano le troupe impegnate nelle riprese della serie tv Rai “Portobello”. Girata in parte in Sardegna, racconterà la storia di Enzo Tortora. Ci saranno anche alcune scene girate in una casa di via San Martino.

Un’odissea giudiziaria che coinvolse l’uomo negli anni’80: arrestato e recluso in carcere nel 1983, l’accusa era di associazione camorristica e traffico di stupefacenti. Basata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, solo dopo tre anni di clamore e processo, Tortora fu assolto dalla Corte d’Appello di Napoli, con sentenza poi confermata dalla Corte di cassazione. L’anno successivo però morì.

“Per consentire le riprese abbiamo disposto le seguenti limitazioni al traffico veicolare e pedonale nel tratto della via San Martino interessato dalle riprese” comunica il sindaco Gigi Cocu. “Il divieto temporaneo di sosta veicolare con rimozione forzata, ad eccezione degli automezzi impegnati nelle riprese cinematografiche, nella via San Martino nel tratto dal civico 30 al civico 62 nei seguenti giorni e ore: 21/1012024 dalle ore 07.00 alle ore 18.00. 22/10/2024 dalle ore 06.00 alle ore 20.00.

23/10/2024 dalle ore 07.00 alle ore 15.00: il divieto di circolazione veicolare e pedonale nella via San Martino nel tratto compreso tra la via Salvemini e la via Trieste per il giorno 22/10/2024 dalle ore 06.00 alle ore 20.00 con il sistema dello stop&go per una durata massima di IO minuti cadauno.

Il divieto d’accesso nella via San Martino all’altezza della via Crimea/Gramsci per il traffico con direzione via Trieste e la deviazione del traffico veicolare nella via Gramsci per il giorno 22/10/2024 dalle ore 06.00 alle ore 20.00 con il sistema dello stop&go per una durata massima di 10 minuti cadauno”.

Si chiama “Portobello” la serie tv, come il famoso programma televisivo con mascotte un pappagallo, ideato e condotto da Tortora e andato in onda dal 1977 per sette edizioni.