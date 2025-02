Un’operazione mirata al controllo delle aree rurali ha portato all’arresto di un 35enne di origini nigeriane, residente nella località Pitz’e Pranu, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Stazione di Selargius con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, si inserisce in un più ampio servizio di controllo coordinato dalla Compagnia di Quartu Sant’Elena, finalizzato alla sorveglianza degli ovili e al contrasto del traffico di droga e materiale esplosivo nelle aree rurali.

L’attenzione dei militari si è focalizzata sull’ovile dell’uomo dopo diverse segnalazioni raccolte sul territorio e riscontri investigativi che indicavano un possibile traffico di sostanze stupefacenti. Dopo un breve periodo di osservazione, nella notte scorsa è scattato il blitz: i Carabinieri hanno fatto irruzione nel fondo agricolo procedendo a una perquisizione approfondita.

Durante l’ispezione, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto 60 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato e custodito in attesa di essere versato presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari.

Al termine delle formalità di rito, il 35enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo, fissata per la mattinata odierna. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione Carabinieri di Selargius, che prosegue le indagini per ulteriori accertamenti.