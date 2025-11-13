Selargius, l’ultimo straziante salute a Nicola Salis, morto due giorni fa in un terribile incidente stradale in moto: centinaia di persone hanno accompagnato il ragazzo nel suo ultimo viaggio.

Le strazianti parole del sindaco Gigi Concu: “Questo pomeriggio abbiamo accompagnato Nicola nel suo ultimo viaggio: fatto di lacrime, di preghiere urlate e silenziose, dello strazio di familiari e amici, di domande condannate a non ricevere risposta. Come capita ogni volta che si perde una persona a noi cara.

Aveva solo 27 anni, Nicola, tanti progetti da realizzare, la vita ancora da scoprire, ma in fondo nessuna età ci rende immuni dalla sofferenza che prova chi resta. E oggi, da sindaco, da uomo, da selargino, sento di stringermi forte alla famiglia di Nicola e di esprimere ancora una volta la vicinanza di tutta la Comunità. La stessa che sono certo stia pregando perché Wiliam possa riprendersi il prima possibile”.

Il cugino William è ancora ricoverato al Brotzu in gravi condizioni, si prega per lui affinché possa riprendere in mano la sua vita.