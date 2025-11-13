Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 14 Novembre
Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 19°C. I venti saranno tesi al mattino e e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Sudest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Sarà pertanto un venerdì in prevalenza sereno, con temperature in rialzo che arriveranno a massime di 24°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba