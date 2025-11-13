Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 14 Novembre

Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornat a sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 ° C e la minima di 1 9 °C. I venti saranno tesi al mattino e e provenienti da Est- Sud est, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà mosso. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 °C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est- Sudest, al pomeriggio da Sudest . A Oristan o la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 1 4 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Sud-Sudest . Il m are sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20 ° C e la minima di 11 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata . Sarà pertanto un vener dì in prevalenza sereno , con temper ature in rialzo che arriveranno a massime di 2 4 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba