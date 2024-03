Selargius, ladri scatenati nelle case e nelle auto: si moltiplicano le segnalazioni da parte dei cittadini che trovano i finestrini rotti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Selargius – Ladri scatenati in città, si moltiplicano le segnalazioni da parte dei cittadini che trovano i finestrini rotti della propria automobile, depredata di ogni bene custodito all’interno: “A me è successo in via Gorizia alle 10,30 del mattino, mi hanno rubato la spesa”. Via Rossini, zona San Lussorio, di fronte ai parcheggi del centro commerciale e addirittura “davanti alla stazione dei carabinieri”: un’escalation di vetture in sosta “rovistate” che non ha fine e che, addirittura, sembra essere peggiorata. Questo è quanto emerge dalle testimonianze degli abitanti che, esasperati, chiedono a gran voce maggiori controlli soprattutto durante le ore notturne.

“Non si può più lasciare neppure una caramella in macchina” esprime un residente, “a mio figlio, di notte, in via Rossini gli hanno preso un profumo” esprime un altro cittadino. Due notti fa, l’ennesimo furto: l’autore del reato, dopo aver distrutto il vetro anteriore, ha prelevato dall’abitacolo due borsoni contenenti, prevalentemente, indumenti sportivi, abbandonati, poco dopo, in mezzo all’erba. Un danno non da poco per i cittadini, sia economico che personale: spesso si conservano in macchina oggetti di poco valore ma, dal punto di vista affettivo, di enorme significato. Nonostante la scarsa resa, tutto viene rubato accentuando, ancor di più, il senso di insicurezza tra i cittadini. Ma intanto due giorni fa un ladro è anche entrato in casa di una donna di Selargius, rubando 250 euro in contanti e altri oggetti. E adesso cresce la paura.