“No al Tyrrhenian Link”: sabato 30 alle 16 un nuovo incontro contro la realizzazione del doppio cavo sottomarino

“No al Tyrrhenian Link”, sabato 30 alle ore 16, un nuovo incontro contro la realizzazione della mega progetto: si terrà una riunione nel villaggio di Marina delle Nereidi, a Terra Mala, “dove Terna con le sue navi sta realizzando l’approdo del Tyrrhenian Link in un tratto di mare e di balneazione dove abitano centinaia di famiglie e la Casa Famiglia” spiega il comitato. Il doppio cavo sottomarino, frutto dell’investimento di Terna, che collegherà Campania, Sicilia e Sardegna, lungo 970 km e con 1.000 MW di potenza è ancora oggetto di discussione e confronti tra i cittadini che si oppongono alla sua realizzazione e tentano ogni strategia al fine di scongiurare la realizzazione. Dopo la recente manifestazione, avvenuta a Selargius nemmeno 10 giorni fa, questa volta gli oppositori si raduneranno di fronte alla pineta dopo via Mercurio, innanzi alla catena che delimita il luogo.

Non erano di certo passati inosservati una imbarcazione addetta alle trivellazioni e due piccoli cantieri mobili a metà marzo: 150 sono le abitazioni, lungo la costa situata a pochi chilometri da Cagliari, e una casa famiglia che ospita i bambini. Una insenatura è stata formata per permettere ai piccoli di accedere al mare dove prevale un fondale costituito di sassi e rocce e di fronte c’è l’imbarcazione, proprio dove è segnato il percorso per l’opera che installerà in cavo sottomarino per il trasporto dell’energia.