Selargius, la Quinta C dell’Istituto comprensivo vince il torneo Geometriko a Gallipoli

Selargius-Gallipoli, andata e ritorno con la medaglia d’oro per la quinta C dell’Istituto comprensivo di Su Planu. La comitiva sarda, che in valigia ha messo anche la bandiera dei Quattro Mori, ha sbaragliato la concorrenza alle finali nazionali del IV torneo nazionale di Geometriko: un modello ludo-didattico che attraverso l’uso delle carte trasforma la geometria in gioco e coinvolge le scuole primarie e secondarie di tutta Italia. Oltre ventidue mila partecipanti all’ultima edizione che si è chiusa con un un ottimo piazzamento per gli studenti selargini accompagnati dall’insegnante Denise Porru e da alcuni genitori: dopo due giorni di sfide nella cittadina leccese, Enrico Fadda e Domenico Pettinau si sono piazzati al primo posto, mentre Lucrezia Scanu e Luca Pilia, raggiunta la fase della finalissima, hanno conquistato il quarto gradino del podio. Un motivo d’orgoglio per i dirigenti scolastici e per tutta la comunità selargina.