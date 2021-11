Selargius, il sindaco chiude tutte le scuole: “Dobbiamo verificare eventuali infiltrazioni o crolli”

Scuole chiuse anche a Selargius, dopo la forte ondata di maltempo è impossibile sapere se ci siano stati danni agli istituti e il sindaco Gigi Concu firma l’ordinanza che terrà a casa, per un giorno, domani, alunni, prof e personale scolastico. Una misura legata alla sicurezza, quella del primo cittadino selargino, e dettata anche dalla nuova allerta meteo rafforzata, arancione, valida per le prossime 24 ore: “È domenica e non possiamo sapere se qualche scuola abbia avuto infiltrazioni o crolli. Domani i nostri esperti verificheranno la situazione e la stabilità di ogni scuola, ecco perché ho deciso di firmare un’ordinanza che, mi auguro, sia valida solo per la giornata di domani, lunedì 15 novembre”.