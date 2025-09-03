Selargius, fumo e fiamme lungo la 387 a ridosso del campo rom. Un incendio ha interessato un terreno già altre volte colpito dal fuoco in passato. In azione i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare il rogo.

Una colonna di fumo ben visibile da lontano ha richiamato l’attenzione dei tanti automobilisti di passaggio che hanno allertato i vigili del fuoco: le fiamme si sono sviluppate in un terreno in prossimità del campo rom, che già in passato è stato attraversato dalle fiamme.

Il rogo è sotto controllo.