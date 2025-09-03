Capoterra, nuovo viadotto a Poggio dei Pini ma il Comune non ci sta: “È di rara brutezza”. Un’opera della Regione già bocciata dal consiglio comunale due volte, “vuole colare e calare una colata di cemento armato lunga 120 metri ed alta 6 metri in un luogo incontaminato e splendido” spiega il presidente del consiglio Franco Magi.Per le istituzioni locali, che hanno rispedito al mittente l’opera,”, tracciando pertanto una possibile soluzione di contemperamento tra l’esigenza della messa in sicurezza del territorio e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, tutelati anche dalla Costituzione. Ma niente da fare: è arrivato il progetto definitivo del viadotto, oltre 10 milioni di euro sono i costi di realizzazione, che preannuncia “un autunno caldo e da incubo per Poggio dei Pini e per l’intera Comunità di Capoterra”.

Il Presidente della Regione Alessandra Todde, in qualità di Commissario contro il dissesto idrogeologico, con nota di prot. 2604 del 28/08/2025 ha infatti comunicato al Comune di Capoterra l’avvio della “redazione del progetto definitivo” del nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini, in zona sottoposta ad un triplice vincolo di natura paesaggistica, “un viadotto da periferia suburbana di Caracas, definito da chiunque “di rara bruttezza”, con annessa mega rotatoria stradale da realizzarsi in quota. Tutti noi immaginavamo che tale orrore fosse ormai dimenticato, ed invece no” espone Magi

“Nella missiva si da atto della presenza di altre due alternative progettuali che però, in realtà, sono altrettanto invasive: laddove si “abbassa” l’altezza del viadotto, si “scava” il letto del fiume, rendendolo più largo e profondo del Tevere”.

A seguito dell’aggiornamento prezzi, “gli oltre 7 milioni di euro previsti non sono sufficienti, e ne serviranno, per stessa ammissione della Regione, almeno 12 milioni.

Tutti siamo convinti che su questa battaglia non esistano logiche di partito, di schieramento o di appartenenza: se la nostra Comunità sarà unita, il maldestro tentativo di devastare la vallata resterà soltanto un lontano incubo”.