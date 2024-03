Selargius, distrutto il vetro di un’auto in sosta in pieno giorno

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Distrutto il vetro di un’auto in sosta in pieno giorno per rubare 2 euro: nuovo atto vandalico in città, questa volta in viale Vienna e, poco dopo, un altro fatto è stato segnalato in via Crispi. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine. Un’escalation di finestrini rotti e di auto saccheggiate di ogni bene lasciato dai proprietari all’interno dell’abitacolo: l’ultimo reso noto è avvenuto ieri, in pieno giorno, nei parcheggi di fronte al campo da basket. La tecnica è sempre la stessa, il vetro del finestrino viene distrutto e l’automobile rovistata. Ancora impuniti gli autori dei malfatti e i cittadini insorgono, chiedendo a gran voce più controlli. Infatti quel che preoccupa non sono solo i furti nelle auto bensì anche all’interno delle abitazioni private oltre che a un tappeto di siringhe usate presente più o meno in vari punti del territorio.