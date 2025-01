A comunicare il fatto è proprio, a tarda notte, la pizzeria Don Gennaro: “Hai le ore contate, il locale è pieno di telecamere”. Un fatto increscioso che segue quello avvenuto qualche giorno fa a Cagliari, in una trattoria, dove è stata rubata la borsa del fratello del titolare con parte dell’incasso della giornata, dileguandosi, tra l’altro, senza pagare la consumazione. Ieri è capitato nella pizzeria-bosteccheria-ristò: per un attimo i ragazzi non erano in cassa e il colpo è stato messo a segno proprio in quel frangente di tempo.

Tra i clienti da servire, una urgenza da espletare, un aiuto da offrire ai colleghi, insomma, il lavoro richiede la necessità di spostarsi: impensabile che, nonostante il sistema di videosorveglianza presente, si debba fare la “guardia” dove vengono custoditi i soldi, frutto di tanti sacrifici. Ed è così che il “furbetto” dalle mani lunghe ha prelevato i contanti, portandoli via con se.