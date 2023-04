Selargius, banda di ragazzini devasta il bar Hibiscus: “Sedie e tavolini rotti”

Sono entrati in azione uno dopo l’altro, devastando gli arredi esterni del bar Hibiscus in vie Trieste a Selargius. Il gruppo di balordi, abbastanza giovani, non ha però fatto i conti con le telecamere di sicurezza: tutta la loro azione, ieri notte, è stata immortalata e i filmati sono già tra le mani dei titolari della caffetteria che, ancora prima di sporgere denuncia alle forze dell’ordine, hanno pubblicato alcuni frame su Facebook.

“Tanta amarezza e dispiacere per quello che è successo la notte di domenica scorsa all’esterno del nostro locale a Selargius. Pochi danni ma tanta delusione per voi 3 ragazzini che non sapendo come divertirvi avete pensato bene di distruggere tavoli e sedie della piazza. Per fortuna abbiamo le riprese delle telecamere”.