Quartu, svolta viabilità in pieno centro: addio ai parcheggi dei bus davanti all’ex convento

Novità nella viabilità cittadina. Con la posa della segnaletica a terra in via Brigata Sassari viene ridisegnata anche la disciplina delle soste dei bus nell’importante arteria cittadina, in corrispondenza della stazione del Ctm: vengono eliminati i parcheggi destinati ai mezzi di linea sul lato destro della carreggiata, che viene interamente recuperata liberando anche il prospetto dello storico edificio dei Cappuccini.

Contestualmente, viene istituita la fermata provvisoria dei bus in corrispondenza della stazione Ctm. Novità anche nelle vie Dante e Parini, dove durante la giornata del 24 aprile è proseguita la posa della segnaletica a terra: nella via Dante in particolare sono stati istituiti nuovi percorsi pedonali, dove in corrispondenza dell’incrocio con la via Eleonora d’Arborea sono stati posizionati anche degli attraversamenti pedonali finora mancanti. Ancora: nuove striscie pedonali anche vicino alla Biblioteca, insieme ad un parcheggio per moto e motorini, pensato per una miglior fruizione da parte degli utenti della struttura comunale. Infine, in via Parini è stato istituito su richiesta dell’azienda del trasporto pubblico un nuovo parcheggio di 10 metri per la fermata del bus di linea.