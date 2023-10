Selargius, addio al papà dei pizzaioli: è morto a 68 anni Antonio Auriemma

Lutto nel mondo della ristorazione a Selargius, è morto a sessantotto anni Antonio Auriemma, tra i decani della piazza napoletana. La sua pizzeria The Big Apple in via San Martino è stata il punto di riferimento per almeno tre generazioni, sin dagli inizi del Duemila. Poi il cambio di gestione e forni e mattarelli passati di Mao al figlio Luciano. Un tumore si è portato via Auriemma, Tonio per tutti, dopo anni di battaglia. Anche nell’ultimissimo periodo andava spesso nella “sua” pizzeria per dare una mano ai figli e ai collaboratori. Lascia 4 figli, Tonio Auriemma, e la moglie.

“Papà era sempre gentile e disponibile con tutti, è lui che mi ha insegnato il mestiere, difficile ma appagante, del pizzaiolo”, racconta, con le lacrime agli occhi, il figlio Luciano. Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 12 ottobre 2023, alle sedici, nella chiesa di San Salvatore a Selargius.