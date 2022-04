Selargius, addio al buio in via Gallus: 3 maxi luci davanti alle strisce pedonali

Una svolta che è stata attesa per anni, sia dai residenti sia dai tanti pendolari che arrivano a Selargius. Ecco il nuovo impianto di illuminazione in via Gallus, proprio accanto al palazzo che ospita alcuni uffici comunali. È stato lo stesso Comune a installare tre maxi lampade a ridosso delle strisce pedonali e della pensilina dei pullman. L’effetto visivo è immediato, dal buio totale alla luce. “Abbiamo messo in sicurezza l’attraversamento pedonale, illuminato l’area della fermata del pullman, e risposto a una vostra giusta esigenza”, dice, rivolgendosi ai cittadini, il sindaco Gigi Concu, “compiendo un altro piccolo passo del cammino intrapreso per rendere la nostra Selargius più bella e sicura”.

L’impianto di illuminazione entrerà in funzione ogni sera, garantendo un attraversamento più sicuro ai pedoni che devono raggiungere la zona del centro storico cittadino o andare verso Quartucciu.