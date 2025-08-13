Capoterra, per le vie della città non si corre più: rilevatore di velocità e telecamera che legge le targhe “per garantire la sicurezza dei pedoni e delle attività presenti nella zona”.

Troppi i rischi per i residenti che da tempo denunciano le vie del centro abitato scambiate per un circuito di Formula 1: ecco in arrivo, quindi, i provvedimenti da parte del sindaco Beniamino Garau e giunta.

“In questi giorni è stato installato un rilevatore di velocità nel Corso Gramsci, nel centro storico, per monitorare e controllare la velocità delle auto” spiega il sindaco.

“Inoltre, abbiamo installato una telecamera a lettura targhe

Questo è un altro passo di un piano più ampio per migliorare la sicurezza stradale nella nostra città”.

Non solo: nelle prossime settimane e mesi, verranno installati altri rilevatori di velocità e telecamere nelle vie più critiche, “per garantire che le nostre strade siano sicure per tutti. Inoltre ulteriori dissuasori stradali e attraversammo rialzati verrano installati sulle carreggiate

Vogliamo ricordare a tutti l’importanza di guidare con prudenza e rispetto per gli altri. La sicurezza è una priorità per noi e lavoreremo per garantire che le nostre strade siano sicure per tutti”.