Sedici incendi oggi in Sardegna, mezzi aerei in azione per 5 roghi

In data odierna, su un totale di 16 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 5 incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale e nazionale.

Incendio in agro del Comune di Bonorva in località Puttu Noariu. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bonorva, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela. Sul rogo sono intervenuti il Gruppo Analisi e Utilizzo del Fuoco (GAUF) del Corpo forestale di Oristano, una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Giave/Cossoine, due squadre della Compagnia barracellare di Bonorva e Pozzomaggiore e una squadra dei VVF di Sassari L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa 3 ettari di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12.30.

Incendio in agro del Comune di Bitti in località Sant’Elia. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bitti, coadiuvata dal personale bordo a di due elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Alà dei Sardi e Farcana.

Sol posto per le operazioni di spegnimento sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bitti, Lodè e Lula. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa 1000 metri quadri di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.

Incendio in agro del Comune di Bultei in località S’ottianni. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Benetutti e Buddusò, coadiuvata dal personale a bordo di due elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Anela e Alà dei Sardi. Per le operazioni di spegnimento sono intervenuti due squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Bultei Benetutti, una squadra della Compagnia barracellare di Benetutti, una squadra dei VVF di Sassari, una squadra della Compagnia barracellare di Benetutti e da una squadra di volontari dell’associazione di Benetutti. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18.00.

Incendio in agro del Comune di Ittiri in località Chereno. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ittiri, coadiuvata dal personale a bordo di due elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Bosa e del Limbara e dall’elicottero Biturbina proveniente da Fenosu. Dalle 17.39 il Canadair proveniente da Olbia era operativo con più lanci di ritardante ed acqua. Sul luogo sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Putifigari e Sassari, 2 squadre dei VVF di Sassari e Alghero e da 2 squadre di volontari delle associazioni di Ittiri e Uri. L’incendio ha percorso una superficie complessiva di circa 40 ettari dei quali 20 a pascolo alberato, 10 di pascolo e 10 di bosco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Incendio in agro del Comune di Nuoro in località Arcalai. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nuoro, coadiuvata dal personale a bordo di due elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Anela e Sorgono. Sul rogo sono intervenuti il Gruppo Analisi e Utilizzo del Fuoco (GAUF) del Corpo forestale di Nuoro e la squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Nuoro-Ugolio. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa 2000 metri quadri di bosco. L’incendio è attualmente in bonifica.