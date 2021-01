Scontro tra un’auto e una moto in viale Marconi a Cagliari: centauro in ospedale

Incidente stradale questa mattina nel viale Marconi a Cagliari.

La conducente di una Opel Agila, una 50enne residente in provincia, nel percorre il viale in direzione Cagliari, arrivata in corrispondenza di un ingresso privato, ha svoltato a sinistra per entrare nella proprietà e si è scontrata con una moto Honda Africa Twing condotta da un 60enne residente a Selargius.

Il motociclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo all’ospedale Brotzu, mentre la conducente della Opel è stata trasportata al Policlinico universitario in codice verde.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.