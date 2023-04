Scontro tra due auto sulla provinciale a Villasor: tre feriti, uno è in gravi condizioni

Incidente stradale questo pomeriggio a Villasor. Due auto si sono scontrate all’intersezione tra via Flumendosa e la provinciale 7. Sul posto la polizia municipale di Villasor, i Vigili del fuoco, i carabinieri di Sanluri per i rilievi e l’ambulanza del 118 per i soccorsi. I secondo le prime indiscrezioni sono 3 i feriti, uno di loro è in gravi condizioni.