Quartucciu, caos dopo gli scavi per la fibra: “La strada non assorbe più l’acqua ed è piena di buche”

A Quartucciu la fibra ottica è arrivata anche nelle campagne del paese, ma il passaggio all’internet veloce non sembra essere stato indolore. Nella zona di Sant’Isidoro, infatti, qualche residente si è lamentato dei lavori eseguiti, a fine 2022, dalla ditta incaricata dal Comune. Fatima Medas, residente in via delle Orchidee, ha realizzato un video denuncia e l’ha reso pubblico su Facebook: “Ora non solo ho un muro che hanno sfondato, ma siamo in parecchi a dover spazzare via l’acqua che affluisce dentro le nostre case perché il terreno smosso non assorbe un bel nulla, nonostante di buchi lasciati ce ne siano a volontà. Ma soprattutto, grazie per fingere di non esserci quando vi chiamo e per non avere mai dato una risposta neanche alle Pec inviate. Speriamo per voi che nessuno vi chieda i danni per come sono state ridotte le strade in nome della fibra. A Sant’isidoro era la cosa più importante da fare?”, domanda, polemicamente, la residente.

“Ho spedito diverse email all’amministrazione comunale”, spiega la Medas a Casteddu Online. “Avevo parlato più volte col direttore dei lavori, mi aveva promesso che sarei stata risarcita per i danni provocati al mio muro, ma invece non è successo nulla. Prima, inoltre, l’acqua non arrivava sino alle case. Da quando hanno fatto i lavori, invece, ci sono anche delle crepe accanto ai tombini”.