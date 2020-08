Scontro nel parco a Uta: “Gli anziani vittime? Hanno distrutto il pallone e schiaffeggiato un ragazzo”

Non un’aggressione dopo un rimprovero. Bensì una reazione a uno schiaffo dopo il danneggiamento del pallone. Elisabetta Congiu, madre di uno dei minori che si trovavano nel parco S’Olivariu di Uta venerdì scorso, giorno dello scontro violento tra anziani a ragazzini sui quali indagano i carabinieri della locale stazione, fornisce la propria versione dei fatti.

Secondo la Congiu, uno degli anziani la sera di venerdì “innervosito da questi ragazzi che giocavano” nel parco, “appena gli arriva il pallone tra le mani, si toglie dalla tasca un coltello tipo pattadese, e lo squarcia”. L’anziano “dopo essersi preso una parolaccia da un ragazzo gli ha dato un bel ceffone e qui il 15enne si è difeso, gli altri li ,sono solo intervenuti per dividere. Illesi tutte e due ognuno per la propria strada”.

E invece non sarebbe finita qui. Lo stesso anziano “si è diretto verso la sua abitazione non molto distante dove aveva un bel bastone di olivastro lavorato e torna farsi giustizia” e da qui in poi parte la scena ripresa nel video da un testimone.