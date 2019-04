Rogo in un ovile a Orroli: 60 pecore arse vive

Sessanta pecore arse vive un ovile distrutto dalle fiamme. E’ il bilancio del grave incendio avvenuto ieri nelle campagne di Orroli. Sul posto all’alba sono intervenuti i vigili del fuoco Sorgono e Mandas, ci sono volute ore di durissimo lavoro per domare le fiamme che oltre a provocare la morte dei capi ovini, hanno compromesso in maniera rilavante la struttura muraria e la copertura, la stalla e il pagliaio. Sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Orroli per gli accertamenti del caso. Allo stato le cause originarie dell’evento, non scongiurano un atto doloso.