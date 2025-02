Tragedia oggi lungo la strada statale 51 Alemagna, a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Tre auto sono state coinvolte in uno scontro, fra cui Volkswagen Golf e un camper, sul ponte Botteon. Nell’impatto, una bimba africana di 4 anni è morta e altre sette persone sono rimaste ferite. Non è chiaro cosa sia accaduto con precisione, ma stando alle prime informazioni a causare l’incidente potrebbe essere stato un sorpasso azzardato. Questo sarebbe confermato da alcuni testimoni: “Abbiamo assistito a una fase di sorpasso che non è andata a buon fine.” – ha raccontato Stefano Ghedino al Il Gazzettino. “Dopo lo schianto abbiamo cercato di uscire dal camper: la portiera era bloccata e abbiamo cercato di capire che situazione si era creata e se in qualche modo potevamo essere di aiuto. Noi non abbiamo riportato danni, per fortuna”. Sul posto sono intervenuti, oltre alle forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli operatori dell’Anas. La strada è stata chiusa.