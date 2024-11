Scontro auto-trattore, muore un agricoltore di 38 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia in provincia di Foggia. Un terribile incidente è avvenuto oggi nei pressi di Castelnuovo della Daunia quando un trattore si è scontrato con un auto. Alla guida del mezzo agricolo un 38enne, che si è ribaltato e lo ha schiacciato. Stando alle prime ricostruzioni, l’agricoltore si stava recando al suo podere a lavorare ma nel nel momento di svoltare a un incrocio è avvenuto il tragico impatto. Nulla è stato possibile per salvare il 38enne, e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Presenti sul trattore altre due persone, ferite fortunatamente in modo leggero. Illeso invece il conducente dell’altra vettura coinvolta.