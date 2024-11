Ragazzina di 15 anni esce prima da scuola e viene trovata morta in casa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia nella zona di Enna, in Sicilia. Una ragazza di soli 15 anni è uscita prima da scuola, si è recata a casa e si è tolta la vita. Il dramma è accaduto nel pomeriggio di ieri. La giovane si era trasferita con la famiglia in Sicilia da qualche mese dal Nord Italia e la Procura ha deciso di aprire un’inchiesta per istigazione al suicidio. È importante precisare per la Procura che è un atto dovuto per fare in modo che si possa capire cosa sia accaduto nella vita della 15enne per portarla a compiere questo gesto estremo. Le forze dell’ordine stanno vagliando tutte le ipotesi e ascoltando amici e familiari della giovane per trovare le risposte che, in questo momento, ancora mancano per ricostruire il puzzle di questa terribile vicenda.