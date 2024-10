Scompare a 31 anni dopo aver parcheggiato l’auto, ritrovato senza vita Matteo Rivolta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di Matteo Rivolta, scomparso lo scorso 23 ottobre da Paderno d’Adda, in provincia di Lecco. Il giovane è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco nelle acque del fiume Adda. L’allarme era scattato quando, la sera del 23 ottobre, il 31 enne aveva parcheggiato la sua auto in una strada del piccolo paese Lombardo e di lui si era persa ogni traccia. Da quel momento, la famiglia del giovane e tutta la comunità di Paderno D’Adda ha aiutato per ritrovare Matteo, fino al tragico epilogo delle ultime ore. Le autorità sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita del 31enne e cosa lo abbia portato alla morte.