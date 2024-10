Gravissimo incidente stradale a Elmas: in prognosi riservata un giovane motociclista cagliaritano di 26 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente stradale a Elmas: giovane motociclista in gravi condizioni.

Durante la notte, un grave incidente si è verificato a Elmas, lungo la via Sulcitana, coinvolgendo un motociclista di 26 anni e un’autovettura. Alla guida del motociclo Honda Pantheon si trovava un giovane, residente a Cagliari, disoccupato. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.

L’altro veicolo, una Dacia Duster, era condotta da un uomo di 61 anni, residente ad Assemini, impiegato, il quale viaggiava insieme a un passeggero. Entrambi sono rimasti illesi nell’impatto.

I rilievi del sinistro sono stati condotti dai militari della Stazione dei Carabinieri di Capoterra (CA), con il supporto del personale della Stazione di Cagliari-Stampace. Le indagini sono in corso per stabilire le cause e la dinamica dell’incidente.

L’Arma dei Carabinieri raccomanda prudenza e il rispetto delle norme del Codice della Strada per la sicurezza di tutti gli utenti.