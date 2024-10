Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Scivola in un dirupo a Escolca, salvato dai vigili del fuoco di Mandas. Oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas è intervenuta per soccorrere una persona scivolata in un dirupo, su richiesta del 118. L’intervento è avvenuto in agro di Escolca, dove, grazie al supporto dei S.A.F (Speleo Alpino Fluviale) inviati dalla sede centrale di Viale Marconi, i Vigili del fuoco hanno operato in sinergia con gli operatori sanitari. Dopo aver raggiunto il malcapitato, la squadra ha provveduto al recupero e al trasporto in sicurezza fino all’autoambulanza.