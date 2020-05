Sciacalli scatenati anche a Capoterra, l’sos: “Si fingono volontari per raccogliere offerte”

Un nuovo sos sciacalli, dopo quello di ieri a Monserrato e seppur con una “tecnica” diversa, si registra a Capoterra. A lanciarlo sono i volontari, quelli veri e certificati e autorizzati, della Misericordia Capoterra: “Attenzione ai falsi volontari”, e già dalle prime quattro parole del loro post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook si capisce, chiaramente, l’antifona: “Viste alcune segnalazioni su individui che si recherebbero nelle case a chiedere donazioni in nome della Confraternita, Misericordia Capoterra precisa che nessun volontario è abilitato a recarsi nelle case dei nostri concittadini per raccogliere offerte”, così si legge nella pagina Fb. Più di una persona, quindi, avrebbe telefonato alla sede o contattato in altro modo i volontari per segnalare un'”anomalia” che sembra avere il sapore della truffa. “Qualora qualcuno dovesse presentarsi presso il vostro domicilio chiedendo donazioni per conto della Misericordia, chiediamo di contattare le Forze dell’ordine e di darci tempestiva comunicazione”.

FOTO: immagine simbolo da internet