Schianto tra Guasila e Villanovafranca, un ferito portato via in elisoccorso

I Vigili del Fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 18:00 per un incidente stradale nei pressi della strada provinciale Guasila/villanovafranca, due squadre VVF dai distaccamento Massimo Casu di sanluri e del distaccamento di Mandas,le squadre giunte sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario affidando una persona coinvolta alle cure del 118,una persona è stata trasportata all’ospedale con l elisoccorso, le dinamiche sono in fase di accertamento.