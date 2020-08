Ragazza 27 enne cagliaritana muore in campeggio in Sardegna: indagano i carabinieri. La ragazza cagliaritana era in campeggio libero a Santa Maria Coghinas insieme al compagno, il suo corpo è stato ritrovato dai sommozzatori nelle acque del fiume dopo che era scomparsa da alcune ore, ieri sera. Alle 12.30 circa é pervenuta alla sala operativa vvf di Sassari una richiesta di soccorso per una donna dispersa in loc. Terme a Santa Maria Coghinas.

Sono state quindi mandate sul posto per la ricerca la squadra dei vigili del fuoco di Tempio, l’Ucl con unità specializzate in topografia, l’elicottero VVf, l’ufficiale di guardia e il nucleo Sommozzatori. Alle 15.40 circa i sommozzatori vvf hanno ritrovato il corpo senza vita della donna sul fondale del Coghinas ad una profondità di 2,5 m circa. Sulla vicenda indagano i carabinieri.