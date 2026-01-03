Schianto a S’Ecca S’Arrideli: la vittima è il centauro Roberto Basciu, sposato e padre di due figli, uno di cinque anni e l’altro di appena sei mesi. Ancora una volta le strade attorno a Flumini sono il teatro di incidenti mortali: il motociclista non ha avuto scampo mentre stava arrivando a casa a bordo della sua Kawasaki, aveva appena 45 anni ed era il papà di due figli. La sua moto ha sbandato ed è finita dritta contro un’auto, per lui non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi del 118, con i soccorritori prontamente intervenuti che non hanno potuto dare altro che constatarne il decesso. L’uomo era molto conosciuto, lavorava in una azienda di Macchiareddu.

All’arrivo sul posto gli operatori Vigili del Fuoco hanno delimitato l’area e operato con attrezzature di sollevamento in dotazione per estrarre il corpo purtroppo privo di vita del motociclista che dopo l’impatto e rimasto sotto l’autovettura, affidato al personale medico sanitario del 118 che ne ha constato il decesso.

Illesi gli occupanti dell’autovettura condotta da una una donna, dove a bordo viaggiava anche un minore che non ha riportato conseguenze.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto Polizia Locale di Quartu Sant’Elena, per gli adempimenti di competenza.