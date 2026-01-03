Ferito a colpi di pistola il fratello del mister del Cagliari Fabio Pisacane, botte anche al padre a Napoli.Choc per l’allenatore rossoblù: in un agguato ai Quartieri Spagnoli il fratello 28 enne è stato ferito alla gamba.

In un primo momento si era parlato anche di un’aggressione al padre, poi smentita dal tecnico Pisacane. Tre persone a volto scoperto si sono scontrati con i familiari di Pisacane che sono arrivati in ospedale durante la notte. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita, ma è stata una notte davvero agitata: l’aggressione pè avvenuta intorno alle 3 del mattino, una vera e propria intimidazione, un vero e proprio attentato. Il tutto nel vico Tre re a Toledo, poco distante dalle vie napoletane dello shopping. I carabinieri indagano sulla vicenda. impossibile al momento stabilire il movente. Ma secondo i primi riscontri, non si sarebbe trattato di una rapina.