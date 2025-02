Terribile schianto a Jerzu sulla ex 125. Un’auto è uscita fuori strada abbattendo il guardrail e finendo la sua corsa in un campo. Una donna incinta, seduta sul lato passeggero, è stata sbalzata fuori dalla vettura riportando gravi lesioni. È attualmente ricoverata all’ospedale di Lanusei in codice rosso. Sul posto, oltre agli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Jerzu che si stanno occupando dei rilievi del caso e di ricostruire la dinamica dell’incidente.