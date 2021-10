Schiamazzi all’area cani di San Benedetto, il Comune anticipa la chiusura della terrazza Pasolini

A partire da oggi, giovedì 21 ottobre 2021, sarà anticipato alle 22 l’orario di chiusura della Terrazza Pasolini. L’area verde del quartiere di San Benedetto, quindi, resterà aperta dalle 6,40 alle 22,00.

“Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti delle abitazioni in prossimità della Terrazza Pasolini, relative a schiamazzi notturni provenienti dall’area cani – il commento dell’Assessore della Pianificazione Strategica, dello Sviluppo Urbanistico e del Verde Pubblico, Giorgio Angius – abbiamo deciso di anticipare l’orario di chiusura dello spazio verde, al fine di garantire maggior quiete ai residenti. Ricordo che i nuovi orari di fruizione delle aree verdi cittadine sono in fase sperimentale sino al 31 dicembre 2021, con lo scopo preciso di trovare un equilibrio sulle modalità di fruizione per ogni parco e giardino comunale, che contemperi le differenti esigenze, siano esse di residenti o frequentatori abituali, giovani o anziani, di possessori di animali o meno. Il Servizio comunale Parchi, Verde e Gestione Faunistica resta a disposizione per ulteriori segnalazioni e/o suggerimenti”. (Nell’immagine, una foto dell’inaugurazione).