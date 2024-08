Scatta una foto a Geolier in discoteca: studente aggredito a Porto Cervo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Scatta una foto a Geolier in discoteca: studente aggredito dai buttafuori a Porto Cervo. Disavventura per un giovane palermitano al Just Me, noto locale della Costa Smeralda. Il ragazzo, che ha formalizzato una querela, è stato malmenato dai responsabili della sicurezza del locale, perché nessuna immagine del rapper napoletano, al di là di quelle ufficiali, sarebbe stata autorizzata tra i tanti frequentatori del locale. I fatti risalgono alla notte tra il 5 e il 6 agosto scorso, ma si sono appresi solo oggi. Vittima dell’aggressione uno studente universitario di Palermo in vacanza in Costa: il giovane, che era in discoteca con alcuni amici, ha già presentato formale denuncia.

“I ragazzi pensavano di trascorrere una tranquilla serata nel locale, quando si è diffusa la voce che stava arrivando il cantante Geolier -– “Quando l’artista è arrivato, qualcuno del gruppo di amici ha messo le mani in tasca, forse per prendere il telefono cellulare e da lì sono stati aggrediti”, ha spiegato all’Ansa l’avvocata del foro di Palermo, Roberta Reina, che rappresenta lo studente, “in particolare il mio assistito, che è stato colpito al volto. Non era stato palesato in alcun momento – precisa la legale – il divieto esplicito di scattare foto nel locale o fare video”.

Medicato al Pronto soccorso dell’ospedale di Olbia, al giovane aggredito sono stati assegnati nove giorni di prognosi.