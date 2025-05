Era scappata terrorizzata per quei botti lunghi e forti sparati domenica notte per festeggiare il Santo del paese, da allora si erano perse le tracce di Trilly, piccola di taglia, nera e con la barbetta bianca. Il figlio del suo padrone aveva subito lanciato un appello per ritrovarla sui social e, grazie a questo, la condivisione della foto della cagnetta ha permesso il lieto fine. Da almeno due giorni vagava per le strade di Samassi, diversi gli avvistamenti, sino a stamattina quando, in prossimità delle scuole medie, è stata fermata e fotografata da chi ha condiviso, poi, sui social un appello: “È apparsa questa cagnolina in via Marconi a Samassi, zona scuole medie. È ben tenuta, cicciottella, affettuosa e penso vecchietta. Reclama la sua famiglia! Segue tutti. Condividete affinché ritrovi la sua famiglia”. Un tam tam di commenti sino ad arrivare al proprietario che si è subito diretto a Samassi per recuperare a Trilly. Ancora una volta le condivisioni sul web hanno permesso di far ricongiungere un quattro zampe alla sua famiglia.