“Da non credere. La Regione Sardegna ha recentemente stanziato 500.000 euro per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi di interesse pubblico di Poggio dei Pini (e, si badi bene, non pubblici, ma bensì di interesse pubblico). Un intervento a beneficio di tutti, sportivi e non. In disparte la corretta qualificazione giuridica del termine di “interesse pubblico”, su cui esiste uno specifico parere della Regione proprio sugli impianti sportivi di Poggio dei Pini (che approfondiremo con immenso piacere a breve), coglie nel segno il goffo e maldestro tentativo – che denota una sorprendente ignoranza – di inquadrare nella disciplina degli Aiuti di Stato ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 un intervento che indubitabilmente non rientra in tale categoria” spiega Franco Magi.

“Ed invero, con grande dispiacere per gli estensori di simili corbellerie, giova ricordare che il Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 (disponibile in ben 24 lingue) ha inserito e dettagliato le seguenti ulteriori tipologie in esenzione, tra cui gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, e finanche per importi ben maggiori (2,2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno). Sia ben evidente che ignoranti non sono certamente i pochi aderenti a quella associazione, che in buona fede credono a simili tesi bislacche, ma bensì i pochi estensori, che sarebbe opportuno firmassero i loro “capolavori” giuridici. Che sono un concentrato di affermazioni metagiuridiche utili soltanto tentare di bloccare lo sviluppo della nostra Comunità. Sarebbe molto utile sapere se tra gli estensori di tale documento risulta esserci anche il socio che ha confuso per mesi una autoclave malfunzionante con il canto dei rospi canterini”.

https://www.castedduonline.it/capoterra-il-restyling-degli-impianti-sportivi-di-poggio-dei-pini-non-mette-tutti-daccordo/?swcfpc=1&fbclid=IwY2xjawKlZ2NleHRuA2FlbQIxMQABHmRpTOpdhPtH4wPD9OSFEP3buVbmpfVi0W8gmqvZmRvLm4YwQTXHf_rUBOyM_aem_BLuWT12sPty7LBkhr79vFw