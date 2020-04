Scampagnata a Monte Urpinu e maxi multa per due ragazzine: un guaio da 600 euro. Avevano organizzato un vero e proprio pic nic nel verde di Monte Urpinu, nella zona dell’ex cava, ignorando i divieti del Coronavirus: “Volevamo solo chiacchierare”, si sono giustificate le due minorenni sorprese dalla Polizia perchè qualcuno ha chiamato ieri il 113. E la multa è stata salatissima per le loro famiglie:_ in tutto 600 euro. Perchè è obbligatorio stare a casa, anche per i giovanissimi.